Napoli, dopo Milinkovic-Savic può arrivare anche Cragno: l’indiscrezione di Valter De Maggio

Il calciomercato del Napoli continua a riservare sorprese. Dopo il colpo Milinković-Savić, che ha infiammato la piazza azzurra, la società partenopea potrebbe mettere a segno un’altra operazione in entrata. A rivelarlo è stato Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, durante la trasmissione quotidiana dedicata al calciomercato.

Secondo quanto riferito da De Maggio, il Napoli starebbe valutando il profilo di Alessio Cragno, ex portiere di Cagliari e Monza, come possibile terzo estremo difensore per completare il pacchetto dei portieri a disposizione di Antonio Conte. Una mossa che permetterebbe di garantire esperienza e affidabilità in caso di necessità, soprattutto in vista della lunga stagione che attende gli azzurri tra campionato e coppe.

L’arrivo di Cragno, attualmente in uscita dal Sassuolo, non escluderebbe ovviamente Meret e Savic, che rimarrebbero rispettivamente primo e secondo nelle gerarchie. Tuttavia, l’operazione testimonia la volontà del club di costruire una rosa profonda e pronta per affrontare ogni evenienza.

Kiss Kiss Napoli sottolinea che l’ipotesi è concreta, anche se al momento non ci sono ancora trattative avviate. Il nome di Cragno, però, è finito nei radar della dirigenza azzurra, e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.