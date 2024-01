De Maggio: “Giuntoli vuole portare via staff del Napoli”

Secondo il giornalista Valter De Maggio, Cristiano Giuntoli sarebbe intenzionato a portar via alcuni membri dello staff del Napoli. Si parlerebbe della parte medica e di quella dei fisioterapisti

Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal Cristiano Giuntoli sarebbe intenzionato a portare via alcuni membri dello staff medico del Napoli.

Il dirigente ex Napoli, attualmente in forza alla Juventus, vorrebbe riavere con sé alcuni degli artefici del successo del Napoli dell’anno scorso per costruire una squadra bianconera vincente anche sotto il punto di vista fisico.

Le parole di De Maggio

Valter De Maggio ha parlato della questione, portando avanti news abbastanza allarmanti per il Napoli. Infatti, Valter De Maggio sembra essere allarmato da ciò che gli è arrivato all’orecchio, tanto da voler “mandare un messaggio diretto alla società Napoli, voglio mettere in guardia De Laurentiis. La Juventus di Giuntoli sta provando a portar via dal Napoli tutto lo staff medico con Canonico, il suo staff e tutti i fisioterapisti”.

Ha poi parlato di Victor Osimhen, vittima di continue voci di calciomercato. Su di lui ha poi rivelato che “C’è già una guerra tra Chelsea e Paris Saint Germain, uno tra i due club lo prenderà entro il 30 giugno”. Ricordiamo che il giocatore ha una clausola rescissoria e potrebbe dire addio al napoli già nella prossima sessione di mercato. Qualche parola, poi, su Lazar Samardzic: “Mi dicono che alla fine arriverà al Napoli, al papà ha comunicato la sua volontà di andare al Napoli”.