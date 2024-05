De Maggio: “Ho sondato il terreno con Gasperini, ecco cosa ha detto”

Secondo il giornalista Valter De Maggio, il Napoli sarebbe vicinissimo a prendere Gian Piero Gasperini dell’Atalanta. L’allenatore nerazzurro sarebbe il papabile per diventare il nuovo tecnico partenopeo

La notizia è stata confermata da Valter De Maggio che avrebbe anche dialogato con lo stesso allenatore nerazzurro, Gian Piero Gasperini, riguardo al suo possibile arrivo in azzurro. Un allenatore che potrebbe essere proprio lui.

De Maggio ha detto ciò, parlando anche di mercato: “Non si esclude alcuna pista, ma dalle notizie che arrivano Gian Piero Gasperini sarebbe l’allenatore in odore di Napoli. Si aspetta, ovviamente, l’esito della finale di Europa League. Osimhen? Ha detto no al Paris Saint Germain, il suo grande sogno è sempre la Premier League. Sul mercato posso dire che Manna è in corsa per il calciatore Brescianini del Frosinone, tra i club ci sono degli ottimi rapporti”.

Poi continua

Valter De Maggio ha poi continuato: “Con Gasperini, per me, uno come Natan può fare grandi cose. Il Djimsiti di Benevento non è quello di oggi, è un difensore pazzesco. Per il Napoli torna di moda Hancko, ma attenzione anche a Sanchez del Galatasaray. Allenatore? Sullo sfondo c’è Pioli, ma la pista Conte non è tramontata del tutto, oltre ovviamente a Gasperini ed Italiano”.

L’allenatore italiano, quindi, sarebbe vicinissimo a sedersi sulla panchina degli ormai ex campioni d’Italia. Per lui basterà soltanto aspettare la finale di Europa League, con l’allenatore dell’Atalanta che spera di poter alzare il suo primo trofeo con la squadra bergamasca dopo aver fallito troppe finali di fila.