De Maggio: “Mi è giunta una voce grandiosa su Dries Mertens”

Ormai da mesi, in casa Napoli, non si fa altro che parlare del rinnovo contrattuale di José Maria Callejon e Dries Mertens. Mentre il primo ha optato per l’addio a parametro zero al termine della stagione, il secondo è ancora in trattativa con la società per cercare di mettere nero su bianco il prima possibile.

La trattativa, però, non è semplice dal momento che Mertens vorrebbe un bonus di riconoscenza per quanto fatto durante gli ultimi anni a Napoli (un bonus di 5 mln di euro, ndr), mentre Aurelio De Laurentiis è contro tale situazione preferendo aumentare leggermente l’ingaggio annuale. Inizialmente, infatti, l’offerta era di 3 mln di euro a stagione, ora aumentata a circa 4.2 milioni.

Cifre importanti per un calciatore importante ma comunque avanti con l’età. Aurelio De Laurentiis, infatti, mai aveva osato così tanto per un giocatore che il prossimo maggio compirà 33 anni.

Intanto, arriva una grande notizia da parte del giornalista Valter De Maggio proprio sul rinnovo del talento belga. Queste le parole alla radio ufficiale del Napoli: “Mi arrivano voci sul fatto che stanno lavorando al rinnovo del contratto di Dries Mertens, dovrebbe star fermo dieci giorni per l’infortunio“.

Valter De Maggio, infine, ha concluso parlando del pareggio contro il Barcellona di Lionel Messi: “Se fermi il Barcellona e hai quel briciolo di amarezza hai fatto qualcosa di eccezionale. Alla fine è incredibile. Finisce 1-1, parliamo del Barcellona, di una squadra pazzesca, ma alla fine 4 tiri in porta del Napoli e il Barcellona conclude una volta“.