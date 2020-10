De Magistris sulla politica di De Luca: “Basta propaganda e lanciafiamme!”

Poco tempo dopo il suo discorso riguardo la chiusura anticipata dei locali, Luigi De Magistris è tornato a parlare della politica di Vincenzo De Luca. Sempre più polarizzato contro il presidente della Regione Campania, ha rilasciato una dichiarazione senza peli sulla lingua.

MOMENTO DI VERITÀ- Era durante la trasmissione “Ogni Mattina”, di TV8, che il sindaco di Napoli ha tenuto a chiarire alcuni punti sull’attuale gestione del COVID-19. Un’operazione che definisce lui stesso «Pulcinella». Ecco cosa dice.

«Adesso è finita la campagna elettorale, bisogna cooperare! […] È finito il momento dei proclami, basta lanciafiamme, basta propaganda, bisogna lavorare assieme con concretezza e serietà».

Il sindaco aggiunge inoltre che: «È venuto il momento di dire la verità. La verità sui numeri, la verità del perché non c’è una mappatura seria, del perché non è stata potenziata in questi mesi la rete di protezione sanitaria pubblica».

MULTE NELLE METRO – Sempre riguardante la politica di De Luca, De Magistris continua il suo discorso indignandosi della difficile situazione nella quale si trovano i poliziotti. Le forze di polizia lavorano infatti senza sosta per effettuare più controlli possibili, ma non abbastanza secondo alcuni cittadini.

«Non vorrei che passasse l’idea che le forze di polizia non facessero i controlli. Io non sono un poliziotto e non sono un difensore d’ufficio loro, ma i dati che ci hanno fornito parlano di migliaia e migliaia di controlli al giorno. Poi qualcuno mi spieghi come possa un poliziotto, nella metropolitana di Milano come a Napoli, mettersi a fare le multe a cento persone che vanno semplicemente a lavorare e che trovano i servizi pubblici in condizioni così difficili. Ci vuole buon senso e senso di comunità».