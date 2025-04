Stefano De Martino, lascia “Stasera tutto è possibile” tra lacrime e commozione

Dopo una lunga conduzione e nuovi record di ascolti raggiungi, Stefano De Martino dice addio al programma “Stasera tutto è possibile”.

Stando a quanto trapelato ieri, l’ex ballerino di “Amici” ha registrato l’ultima puntata tra lacrime e commozione; in compagnia di una delle sue ex storiche: Emma Marrone. Il conduttore ha salutato il suo pubblico, con la promessa che quello non sarebbe stato un addio: “Ci vediamo… chissà quando e chissà dove”.

L’ex marito di Belen Rodriguez starebbe valutando di mettersi al timone di nuovi programmi, trasmessi in prima serata. Molti dei seguaci della trasmissione si sono chiesti il perché di questo abbandono repentino. Le indiscrezioni hanno rivelato che la direzione della Rai avrebbe preferito attuare una decisione del genere in questo momento, anziché in un altro. Il motivo?

Meglio ora, che gli share sono alle stelle, che quando il seguito del programma sará piatto o minimo. Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai ha prospettato per Stefano ed il suo gruppo un futuro stellato. Le sue parole, rilasciate a FanPage, qualche tempo fa: “L’idea è quella di sviluppare nuovi progetti per la prima serata di Rai1 con lui già nell’autunno 2025. Puntare su di lui, anche per tutta una serie di idee e lo sviluppo di una sorta di factory, è il nostro obiettivo principale.”