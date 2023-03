De Paul, Juventus e Roma alla porta

Il centrocampista argentino è stato un giocatore fondamentale per il trionfo dell’albiceleste ai Mondiali, anche se le sue prestazioni in questa stagione sotto la guida di Diego Simeone sono state altalenanti

Di qualità indiscutibile, Rodrigo De Paul ha avuto alti e bassi in questa stagione nelle sue prestazioni per l’Atlético de Madrid. Titolare in 16 partite su 25 sotto la guida di Diego Simeone, è un giocatore prezioso per dare forza ed equilibrio al centrocampo. Ha anche segnato 2 gol e fornito 3 assist.

Il 28enne è ancora sotto contratto fino al 2026 ma ha una grande reputazione, soprattutto dopo aver vinto la Coppa del Mondo con la sua nazionale. Ad eccezione della prima partita contro l’Arabia Saudita, è stato un pilastro assoluto dell’Albiceleste nel resto delle partite. Giocatore forte e decisivo in molte partite, è stato probabilmente rivalutato.

La Juventus ci ripensa

Arrivato dall’Udinese nel 2021 per 40 milioni di euro, Tuttosport riporta che il buon lavoro del giocatore lo ha riportato nel mirino della Juventus. La vecchia signora potrebbe quindi pensare di ingaggiarlo tra qualche mese, mentre Massimiliano Allegri cerca nuovi volti per puntellare il suo centrocampo.

La società madrilena vuole recuperare gran parte dell’investimento fatto sul giocatore appena due anni fa. Per questo non sarà facile trovare una via d’uscita dal club, anche se confidano che la grande reputazione del giocatore presso squadre di Serie A come il club sopracitato possa aiutarli a trovargli una sistemazione. I bianconeri, però, visti i recenti problemi economici potrebbero ritrovarsi a non avere abbastanza forza sul mercato per prendere De Paul.