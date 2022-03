De Paul, la Juventus fa la spesa dall’Atletico Madrid

Rodrigo De Paul si unisce ad Alvaro Morata e Renan Lodi, tra i colchoneros nella lista della spesa bianconera per la prossima estate

Rodrigo De Paul potrebbe tornare in Italia. In Spagna, l’argentino sta trovando non poche difficoltà ad imporsi e questo potrebbe spingerlo a tornare in Serie A. Per la Juventus sembrerebbe essere un ritorno di fiamma, specialmente perché nella scorsa finestra estiva i bianconeri ci provarono. Salvo poi buttarsi su Manuel Locatelli, che era la prima scelta per il centrocampo.

Ora che il mercato si avvicina, iniziano a farsi sempre più insistenti le voci di trasferimento. Rodrigo De Paul, ne parla Tuttosport, sarebbe il terzo calciatore di proprietà dell’Atletico Madrid a rientrare nella lista dei desideri della Juventus. Gli altri due sono Alvaro Morata – attualmente in prestito proprio ai bianconeri – e Renan Lodi.

Una lista della spesa biancorossa

I tre calciatori sembrano poter abbandonare Madrid definitivamente, la prossima estate. Rodrigo De Paul appare come una seconda scelta insieme a Luis Alberto. Seconde scelte rispetto ai già citati Jorginho, Paul Pogba e Ryan Gravenberch. Non è detto però che uno dei due calciatori non arrivi insieme a uno di questi ultimi tre. Il valore di mercato di De Paul si aggira sui 40 milioni, ma vista la stagione non propriamente esaltante potrebbe venir via a meno.

Discorsi a parte per Renan Lodi e Alvaro Morata. Il brasiliano sembra essere il primo indiziato per il post Alex Sandro – con quest’ultimo in quasi sicura uscita – ma l’Atletico Madrid vorrebbe almeno 25/30 milioni. Per Alvaro Morata sembra esserci uno spiraglio di trattativa per il riscatto. La Juventus vorrebbe chiudere a 15-20 milioni, mentre i colchoneros si avvicinano chiedendo 25. Trattativa che potrebbe chiudersi presto.