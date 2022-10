De Paul può partire a gennaio, Roma alla porta

Rodrigo De Paul sembra poter finire sul mercato, con la Roma pronta ad investire su di lui già dal mercato di gennaio

Rodrigo De Paul: 184 presenze con l’Udinese, con 34 reti e 36 assist. Un rendimento incredibile, che però non è riuscito a mantenere con la maglia dell’Atletico Madrid. Nella sponda rojiblanca della capitale spagnola la pazienza ora sembra essere finita, con il giocatore che non ha dimostrato di valere l’investimento di 35 milioni di euro.

Il calciatore in 58 presenze ha segnato 5 gol e dato 3 assist ai compagni, un bottino fin troppo esiguo per il grande talento che il calciatore argentino ha. La partenza da Madrid sembra quasi scontata, con la Roma che sarebbe pronta ad investire pur di riportare in Serie A il calciatore.

Non solo Roma

I giallorossi non sono soli nella corsa al calciatore argentino, con anche Juventus e Roma pronte a darsi battaglia. Il giocatore attualmente ha un contratto fino al 2026, con l’Atletico Madrid che vorrebbe almeno rientrare dei soldi spesi per lui un anno fa.

La possibilità di vederlo partire per circa 30-35 milioni di euro c’è, con i colchoneros che non si siederebbero neppure a parlare per cifre inferiori. La Roma potrebbe però provare la via del prestito con diritto o obbligo di riscatto, che consentirebbe di dilazionare i pagamenti e evitare un dissanguamento economico. Il calciatore argentino gradirebbe un ritorno in Italia, specialmente perché conosce già la nostra Serie A e potrebbe ravvivare la sua carriera dopo un’avventura non troppo esaltante all’Atletico Madrid. Parentesi che potrebbe chiudersi già dal mese di gennaio.