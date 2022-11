De Roon potrebbe saltare il Napoli

Il centrocampista dell’Atalanta potrebbe saltare la partita contro il Napoli. Una brutta tegola per i bergamaschi, che potrebbero fare a meno di lui

La prossima giornata di Serie A vedrà uno scontro cardine per il proseguo del campionato. Atalanta e Napoli si sfideranno in un match che può decidere un’intera stagione, con entrambe le squadre vogliose di vincere la partita.

Il Napoli è reduce da una sconfitta maturata negli ultimi minuti in Champions League, contro il Liverpool. La voglia di rivalsa è tanta per gli azzurri, che nonostante tutto sono passati come primi nel proprio girone. In Serie A continuano a mantenere la testa della classifica e si preparano a tentare l’allungo.

De Roon salta il Napoli

Buone notizie per il Napoli, con Marten De Roon che potrebbe saltare la partita di campionato. Il giocatore sembra non essere in forma e potrebbe finire per essere uno dei grandi assenti della partita. A saltare il match potrebbero essere anche Luis Muriel e Scalvini, che si sono infortunati.

Per il Napoli non sembrano esserci assenze rilevanti, con la partita che sembra infiammarsi con il passare delle ore. La voglia di vincere cresce, specialmente perché l’Atalanta è amareggiata dalle ultime prestazioni. C’è da rialzarsi in campionato e la zona Champions League è vicinissima. I bergamaschi vogliono continuare una stagione, per ora, incredibile ma avranno davanti un avversario temibile. Il Napoli ha grosse ambizioni e vuole candidarsi alla vittoria finale in maniera definitiva. Il campionato è un obiettivo concreto e Luciano Spalletti sembra non volersi nascondere: si può fare.