De Roon potrebbe tornare contro l’Inter

Gasperini sembra non voler rischiare De Roon, che dunque non giocherà contro il Napoli. Il calciatore è fermo per un infortunio

Marten De Roon salterà con certezza la partita della sua Atalanta contro il Napoli. Gian Piero Gasperini è intenzionato a preservarlo, con la possibilità di rivederlo in campo per la partita contro l’Inter della settimana prossima.

L’olandese è recuperato, ma sembra resterà in panchina per ora. L’Atalanta tempo fa comunicò: “gli esami strumentali a cui è stato sottoposto De Roon hanno evidenziato una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore“. Un infortunio da cui ora si è ripreso, ma che lo porterà a non essere rischiato.

L’olandese salta il Napoli

L’olandese è stato recuperato in tempi record, con l’Atalanta che però dovrà comunque farne a meno. Almeno, tutto ciò per scelta dell’allenatore. Le condizioni del calciatore sono precarie e rischiarlo ora, al rientro, sarebbe pericoloso per il resto della stagione.

Da quando è tornato in Italia De Roon non si è infortunato così spesso, anche se con l’età che avanza sembra esser diventato più propenso ai problemi fisici. Da due stagioni fa sono 9 le partite saltate, anche se per infortuni non propriamente pesanti.

Nella scorsa stagione si è fermato solo per Covid, mentre in quella prima qualche acciacco fisico di troppo. Un giocatore comunque che fisicamente riesce ancora a resistere e abbastanza bene, su cui Gasperini farà affidamento contro l’Inter.