De Rossi, priorità alla Roma: la Fiorentina spinge

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, Daniele De Rossi sta ricevendo continui corteggiamenti dalla Fiorentina. L’ex centrocampista e attuale allenatore della Roma, però, starebbe dando priorità alla squadra giallorossa

Quello di Daniele De Rossi può dirsi, per ora, un ottimo cammino in campionato e non solo. L’allenatore giallorosso sta vivendo un’ottima stagione, dopo essere subentrato al posto di José Mourinho. Un cambio che è stato molto fruttuoso per la società giallorossa, visto che ha trovato nel proprio ex centrocampista un possibile allenatore futuro.

Infatti, per Daniele De Rossi sono iniziati già i colloqui per un rinnovo con l’allenatore giallorosso pronto a sposare per anni il progetto della squadra capitolina. Un progetto che sembra ambizioso, ma che potrebbe vacillare davanti ad una possibile offerta di un’altra pretendente.

La Fiorentina si fa avanti?

Da qualche settimana, però, la Roma sembra avere un’importante pretendente per Daniele De Rossi. Si tratta della Fiorentina, che sembra aver messo nel mirino il tecnico giallorosso per sostituire Vincenzo Italiano. L’attuale tecnico viola sembra poter dire addio a fine stagione, con probabile direzione verso Napoli.

Una direzione che porterebbe, poi, la squadra viola a valutare altri allenatori con Daniele De Rossi che sarebbe il primo della lista per sostituire Vincenzo Italiano, L’ex Spezia è sicuro partente, a quanto pare, e De Rossi se non dovesse rinnovare sarebbe il primo indiziato per sedersi sulla panchina più importante della Toscana. Resta da capire come possa la Roma evitare l’addio della nuova sorpresa di questo campionato, specialmente perché la viola sembra agguerrita.