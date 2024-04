De Rossi simbolo di Roma, il mister a cui non piacciono le frasi ad effetto: “A Napoli non citerò Totò”

Grazie alla sua Roma, Daniele De Rossi è riuscito a farsi conoscere come allenatore. Le precedenti esperienze, dopo l’addio alla Nazionale italiana, non sono state esaltanti e i giallorossi hanno deciso di puntare su di lui per sostituire José Mourinho.

De Rossi è un allenatore che mette molta grinta nel suo lavoro e a cui non piacciono le frasi ad effetto. Lui stesso, infatti, quando era ancora alla ricerca di una panchina, dichiarò: “Io non devo vendere nulla, non amo regalare frasi ad effetto. Non dirò che la prossima squadra è quella che sognavo da bambino“.

“Quella del mio cuore già si conosce. Certamente darò tutto me stesso per il club che mi sceglierà, ma non dirò proverbi milanesi se andrò a Milano o citerò Totò a Napoli. Le trovo parac… che lasciano il tempo che trovano“.

DANIELE DE ROSSI E LA RIVALITA’ SPORTIVA CON I TIFOSI NAPOLETANI: “HA UNO STADIO IMPORTANTE”

Prima della gara del Maradona, il mister ha dichiarato: “C’è sempre questa forte rivalità. Il giorno del mio addio dissi che mi sarebbero mancati sia i tifosi della Roma all’Olimpico sia quelli dei miei avversari”.

“Il Napoli ha uno stadio importante, per l’odio sportivo che mi riservava mi faceva sentire qualcuno che era considerato, di sicuro non passavo indifferente. Domani magari ci sarà un po’ di nervosismo nei confronti della loro squadra, ma dopo l’inizio della partita faranno il tifo per il Napoli. Sarà un ambiente ostile, ma siamo pronti a giocare in campi avversi”.