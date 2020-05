De Santis, ex aribtro: “Sulle parole di Pecoraro può nascere una nuova Calciopoli”

Quest’oggi Massimo De Santis, ex arbitro di Serie A, ha detto la sua sulle parole dei giorni scorsi di Pecoraro. Quest’ultimo era infatti tornato a commentare il noto episodio arbitrale avvenuto nel 2018 e che ha visto come protagonisti Inter, Juve ed Orsato.

Le parole dell’ex arbitro sono state registrate dai microfoni di “Radio Punto Nuovo” nel corso della trasmissione condotta dal giornalista Umberto Chiariello. Eccone dunque un estratto delle parti salienti.

“Il file audio potrebbe non esserci mai stato, perché Valeri, sbagliando, in quel momento l’ha ritenuto da ammonizione e quindi non è intervenuto. Perché gli audio della partita non vengono messi su un nastro e consegnati alla Procura? Al termine della gara, non dopo 18 mesi.“

“Perché Pecoraro non ha messo in atto i suoi poteri? Sulle chiacchiere è nato Calciopoli e potrebbe nascere un altro processo rimettendo il calcio sotto accusa. Per il campionato oggetto di Calciopoli, non c’è un episodio contestato, oggi lo facciamo perché è impossibile fare cose così eclatanti con l’aiuto della tecnologia.”

“Su un campionato, la partita chiave è quella dell’ultima giornata, in questo periodo sento ancora alcuni giocatori dell’Inter per il famoso 5 maggio in cui persero e vanno a vedere le partite di 5 mesi prima. Orsato sbagliò tutta la partita Inter-Juve, ma un qualsiasi arbitro, anche un ragazzo dell’Eccellenza, messo nella stessa posizione di Orsato, l’unico dubbio che può avere è se cacciare il cartellino giallo o rosso».