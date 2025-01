De Vrij e Danilo a giugno: la pazza idea di Manna

Giovanni Manna starebbe pensando di calare per l’estate il doppio colpo, nel caso in cui i due giocatori non dovessero arrivare nell’attuale finestra di calciomercato

Se Danilo sembra un colpo difficile da vedere per l’estate, De Vrij sembra poter essere già più concreto per il Napoli. Il brasiliano dovrà necessariamente partire a gennaio, specialmente dopo le recenti dichiarazioni di Thiago Motta: “Può partire, siamo stati chiari: è una decisione presa per il bene di tutti compreso il suo”.

Parole chiare e tonde, con un Danilo che improbabilmente resterà in bianconero a gennaio. Il Napoli vuole provarci, anche se da Giovanni Manna non arrivano parole rassicuranti: “Trovo un po’ irrispettoso parlare di mercato in questo momento, siamo in una situazione estremamente positiva. Parlare di trattative non è corretto, perché sminuisce il un gruppo che ha fatto molto bene. Danilo è un giocatore estremamente importante che vive una situazione complicata ma siamo concentrati su noi stessi. Parlarne adesso lo trovo un po’ sgradevole”. A gennaio si potrebbe fare, seppur la situazione sia complicata, con De Vrij che però dovrà aspettare.

Si aspetta l’olandese

Secondo Tuttosport, il Napoli stava guardando al difensore olandese per rinforzare la difesa a gennaio, dato che il suo allenatore Antonio Conte lo considera ancora molto dopo il loro periodo insieme all’Inter, ma ha affrontato la sua riluttanza a lasciare la squadra di Simone Inzaghi.

L’ex difensore centrale della Lazio ha rifiutato anche l’interesse di un paio di squadre della Saudi Pro League, disposte a offrirgli un salario vantaggioso. Tutto sembra, dunque, rimandato all’estate. De Vrij ha collezionato 19 presenze in tre competizioni in questa stagione, con un gol in Serie A.