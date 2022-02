De Vrij, l’Inter potrebbe venderlo in estate. Bremer il sostituto

De Vrij non sta offrendo buone prestazioni. Il contratto è in scadenza tra un anno, l’Inter potrebbe venderlo

È una stagione travagliata quella che sta vivendo Stefan De Vrij. Il difensore olandese in forza all’Inter fatica in campo, con prestazioni quasi totalmente incolori. Il giocatore ex Lazio sembra un lontano parente di quel mostro sacro della difesa che si è visto sotto la gestione Conte e ora potrebbe partire.

Complice anche un contratto in scadenza nel 2023, De Vrij potrebbe ritrovarsi a cambiare squadra già a fine stagione. L’Inter starebbe spingendo per liberarsene e avrebbe già in mano il sostituto.

Il possibile futuro dell’olandese

Per un eventuale rinnovo se ne parlerà dopo aver finalizzato quello di Marcelo Brozovic, ma il futuro di Stefan sembra lontano da Milano. Sul giocatore qualche mese fa sembrava essersi mossa la Juventus, che arrivò ad offrire il cartellino di Alex Sandro. Offerta rifiutata e la Juventus ha poi deciso di virare su altri obiettivi.

Nel caso in cui De Vrij dovesse partire ci sono già alcuni club. Dall’Inghilterra parlano di un forte interesse di Newcastle e Tottenham, con un ricco stipendio per il calciatore. Mino Raiola starebbe spingendo per portare il suo assistito oltre manica, con gli Spurs che sembrerebbero essere in vantaggio. A Londra il calciatore ritroverebbe Antonio Conte, con cui si è consacrato nella scorsa stagione.

Nel caso in cui questa trattativa dovesse andare a buon fine, l’Inter si butterebbe direttamente su Bremer del Torino. Il calciatore brasiliano è alla quarta stagione in granata e ha da poco rinnovato, ma il suo trasferimento in nerazzurro potrebbe essere fattibilissimo. Su di lui anche l’interesse della Juventus, ma Cairo ha già dato due di picche ai cugini zebrati. Vedremo cosa succederà.