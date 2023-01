De Winter potrebbe tornare alla Juventus

Koni De Winter potrebbe essere il futuro della difesa bianconera. Il calciatore sta facendo benissimo con la maglia dell’Empoli

Attualmente in prestito in Toscana, ma con la maglia bianconera cucita ancora sul petto. Il giocatore belga è passato in estate in prestito secco all’Empoli passando dai bianconeri e sta giocando una stagioen ad altissimo livello.

Così tanto che la Juventus sta ponderando di promuoverlo in prima squadra, così da tappare eventualmente alcuni buchi nella retroguardia difensiva. Il giocatore verrà valutato attentamente nel finale di stagione, con i bianconeri pronti a tenerlo in considerazione per una maglia tra i propri futuri giocatori.

Voglia di fare

Qualche settimana fa il giocatore belga ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale stagione e sugli attaccanti della Serie A. Ecco cosa ha detto: “Procede nel migliore dei modi, ho un buon feeling con i compagni e il paese è molto bello. Poi vicino c’è Firenze, ricca di storia e di arte, e molte altre città da visitare. Mi trovo davvero molto bene a mio agio con tutti.

Il mio obiettivo da qui alla fine della stagione è di giocare più minuti possibili, ma c’è sempre voglia di imparare e migliorare. Partita più emozionante? Sicuramente quella contro la Juventus, la mia squadra, disputata all’Allianz Stadium. E’ stato emozionante affrontare i miei ex compagni, purtroppo il risultato non è stato favorevole. Ma è stata una bella esperienza. Qualcuno potrebbe pensare che mi piaccia solo il calcio, invece non è vero. Sono appassionato di basket, di NFL e seguo con interesse tutto ciò che è uno sport. Mi piace uscire con gli amici, trascorrere del tempo con la mia famiglia e il mio cane.