De Zerbi: “Abbiamo fatto una grande partita col Napoli, dovevamo vincere”

Al termine della partita pareggiata contro il Napoli, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara che è stata accesa fino all’ultimo secondo.

“Quando vengo davanti alle tv dico quello che ho visto e oggi per me abbiamo fatto una grande partita e dovevamo vincere. Poi il Napoli è una grande squadra, ha calciatori che risolvono le partite da un momento all’altro“.

“Abbiamo fatto anche degli errori, è vero, ma per la qualità del gioco e il coraggio meritavamo noi, dà fastidio non aver preso la posta piena“.

Nonostante il pareggio acciuffato all’ultimo secondo, De Zerbi non è soddisfatto del risultato e preferiva la vittoria.

De Zerbi ha infine parlato delle possibili nuove avventure: “Non lo so, però si fa presto a vedere le cose belle al di fuori e si fa con meno voglia capire quant’è bello il posto in cui sei. Io questo posto me lo tengo stretto. Un giorno le strade si separeranno, ma io so di essere fortunato a stare qua“