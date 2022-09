De Zerbi aspetta la Juventus?

De Zerbi potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus nel caso in cui salti la panchina di Massimiliano Allegri

Ipotesi ancora remota, ma se la prossima giornata di Serie A dovesse finire senza una vittoria potremmo vedere un cambio sulla panchina dei bianconeri. Massimiliano Allegri si dice non a rischio, ma molti lo danno già per spacciato.

L’allenatore livornese continua ad incanalare pessime prestazioni, con malcontento generale dell’ambiente e probabilmente anche di qualche giocatore. Contro il Benfica anche Angel Di Maria è sembrato molto irritato da alcune scelte, sopratutto da quella di sostituire Arkadiusz Milik.

Chi può sostituire Allegri?

Per ora non si ha la minima certezza di un esonero, ma dovesse esserci un risultato che non sia la vittoria contro il Monza potrebbe accadere sul serio. Il nome più gettonato al momento è quello di De Zerbi, che è libero dopo l’esperienza in Ucraina.

L’ex allenatore del Sassuolo starebbe trattando già con il Brighton, ma secondo i colleghi della BBC potrebbe essere distratto dalle voci di un possibile approdo in bianconero. Il ritorno in Italia, infatti, sarebbe cosa assai gradita all’allenatore che potrebbe finalmente confrontarsi con una big del nostro calcio.

L’attuale squadra bianconera potrebbe anche intrigarlo, vista la presenza di vari giovani e la possibilità di attingere dalla Juventus Next Gen. Vlahovic potrebbe essere valorizzato ulteriormente da tutto ciò e la predisposizione di De Zerbi a lanciare anche i talenti più acerbi potrebbe essere una manna per gente come Fagioli, Soulé e Miretti. Non che questi tre siano così tanto acerbi, ma le presenze dei primi due ancora sono risicatissime.