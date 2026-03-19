Decreto accise, il nuovo prezzo del carburante in Italia

L’escalation della guerra in Iran ha avuto ripercussioni immediate sui mercati energetici globali, spingendo verso l’alto il prezzo del petrolio e, di conseguenza, quello dei carburanti. Anche in Italia si sono registrati aumenti significativi nel giro di pochi giorni. Benzina e diesel hanno sfiorato o superato la soglia dei 2 euro al litro. Questo ha generato forte preoccupazione tra cittadini e imprese.

Per fronteggiare l’emergenza, il Governo ha introdotto un nuovo decreto accise con l’obiettivo di contenere i rincari. L’intervento non prevede il meccanismo delle accise mobili, ma una riduzione diretta e temporanea della tassazione. Si tratta quindi di una misura immediata pensata per incidere subito sul prezzo finale. L’obiettivo è alleggerire il costo dei carburanti per gli automobilisti.

Il decreto prevede una riduzione di circa 0,25 centesimi sulle accise. Con questa misura, il prezzo del diesel dovrebbe collocarsi tra 1,85 e 1,88 euro al litro. Per la benzina, invece, si ipotizza una fascia compresa tra 1,65 e 1,68 euro al litro. Si tratta comunque di previsioni medie iniziali, ancora da confermare ufficialmente.

Resta però un quadro generale incerto, legato all’evoluzione del conflitto e alle dinamiche del mercato internazionale del petrolio. I prezzi dei carburanti sono infatti influenzati da fattori esterni difficili da controllare. Il decreto rappresenta quindi una soluzione temporanea più che strutturale. Nei prossimi giorni si capirà meglio l’effettiva portata della misura.