Decreto Energia 2026, chi può ottenere sconti sulle bollette della luce: il limite ISEE

Il Decreto Energia 2026 prende forma con una nuova bozza che punta a offrire un sostegno concreto alle famiglie italiane alle prese con il caro energia. Il provvedimento introduce sconti sulle bollette della luce destinati ai nuclei con Isee fino a 25mila euro, ampliando la platea dei beneficiari e rafforzando i meccanismi di tutela. L’obiettivo immediato è alleggerire il peso delle spese domestiche, in un contesto in cui i costi energetici continuano a incidere in modo significativo sui bilanci familiari.
Accanto agli aiuti diretti, il testo prevede un sistema di bonus energia pensato per rendere più stabile il sostegno nel tempo. Le agevolazioni dovrebbero tradursi in riduzioni automatiche in bolletta, semplificando le procedure per i cittadini e limitando la burocrazia.
Un capitolo centrale riguarda il contenimento dei prezzi del gas, attraverso misure volte a calmierare i costi e a migliorare l’efficienza del mercato. La strategia include strumenti di monitoraggio e possibili interventi correttivi per evitare picchi eccessivi, favorendo al contempo una maggiore trasparenza.
Infine, la bozza rafforza gli investimenti nelle rinnovabili, considerate un pilastro per la sicurezza energetica futura. Incentivi e semplificazioni autorizzative dovrebbero accelerare la diffusione di impianti puliti, riducendo la dipendenza dalle fonti tradizionali. Nel complesso, il decreto punta a combinare sollievo immediato sulle bollette e visione di lungo periodo.