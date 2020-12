Decreto Natale, De Luca prepara nuova ordinanza: misure più restrittive in Campania

In tarda serata, il Premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per annunciare le misure previste dal nuovo e forse ultimo DPCM di questo triste 2020. Un decreto che blinda l’Italia, ma con alcune deroghe per vivere le feste natalizie con un minimo di socialità.

Le regole dell’ultimo DPCM, però, varranno solo in parte per la Campania, almeno per le misure meno restrittive. Nelle prossime ore, infatti, il governatore Vincenzo De Luca annuncerà nuove regole, più severe rispetto a quelle previste dal Governo. Queste le parole del presidente della Regione Campania:

“Noi in Campania seguiremo la nostra linea: massimo rigore. Apriremo per tutti e poi per sempre. Non ci sarà la mobilità tra i comuni sotto 5mila abitanti, faremo un ordinanza che lo vieta. Faremo un ordinanza per bloccare la vendita e il consumo di alcolici in pubblico“.

“Quindi cercheremo di controllare quello che arrivano dal Nord dai treni: anche qui siamo l’unica regione che ha deciso di fare nelle stazioni e negli aeroporti i controlli della temperatura corporea. È del tutto evidente che in questo quadro è decisivo il senso di responsabilità di ogni cittadino”.

A detta di Vincenzo De Luca, quindi, quest’anno Natale e Capodanno in Campania non ci saranno, e la nuova ordinanza verterà in tal senso.