Decreto Rilancio, previsto bonus per acquisto di occhiali e lenti a contatto: ecco a chi spetta

I più recenti emendamenti previsti nel Decreto Rilancio hanno compreso un bonus per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto dal valore di 50 euro. La misura è in discussione al Parlamento ed è stata proposta da Benedetta Fiori e Paolo Russo di Forza Italia, ma anche da Alessandro Pagano della Lega, e prevede per la sua realizzazione lo stanziamento di un fondo di 100 milioni di euro.

Il voucher spetterebbe solo alle famiglie comprese in una fascia di reddito bassa, con l’obbiettivo di tutelare la salute della vista tenendo conto del periodo di forte crisi economica, che dopo l’emergenza Covid-19 ha investito anche e soprattutto le famiglie italiane meno abbienti.

Il motivo che avrebbe spinto i parlamentari ad interessarsi all’argomento dipenderebbe dall’aumento dell’utilizzo giornaliero di dispositivi elettronici, soprattutto durante il periodo di lockdown, che avrebbe causato a molti un affaticamento della vista stessa. Il voucher da 50 euro è spendibile da subito nei centri ottici, di montature per occhiali o di lenti a contatto.

Il rilascio del bonus avviene, come si è già accennato, in base al reddito Isee: in particolare possono accedervi solo coloro con un reddito inferiore ai 15mila euro. Nel caso in cui l’emendamento dovesse passare, dopo esser stato approvato in maniera definitiva, servirebbe un decreto interministeriale per stabilire le modalità di presentazione delle domande per accedere al bonus.

Altro obbiettivo proposto dai parlamentari a riguardo sarebbe inoltre quello di aumentare, a partire dal prossimo anno, le agevolazioni fiscali per l’acquisto di occhiali da vista e per le visite oculistiche dall’attuale 19% al 50%.