Decreto “Salva-casa”, ricevuta l’approvazione in Senato: è legge

Il Governo ha deciso di portare il decreto “Salva-casa” al Senato, ottenendo il consenso da parte di quest’ultimo. Nel dettaglio, 106 senatori favorevoli, 68 contrari e un astenuto, il decreto “Salva-casa” è stato convertito in legge.

IL DECRETO CONVERTITO IN LEGGE – Nato su iniziativa del ministro per le Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, il provvedimento ha l’obiettivo di portare delle semplificazioni nell’edilizia ed urbanistica.

Con la conversione del decreto in legge, la superficie minima per una persona in una casa scende da 28 a 20 mq e per due persone scende da 38 a 28 mq. Ad essere ridotte sono anche le altezze da 2,70 scendono a 2,40 metri. È stato inserito il criterio dell’edilizia libera per vetrate panoramiche amovibili, tende ed altre opere di protezione dal sole e dagli altri agenti atmosferici che potranno essere realizzate in tutti i porticati.

Al momento, però, non sono state inserite le autorizzazioni edilizie necessarie per sanare la situazione di molti cantieri di grattacieli ed altri immobili a rischio perché considerati dalla Procura come possibili abusi. Per questo punto è potrebbe essere necessario attendere ancora un altro po’ di tempo.

Se da parte della Lega la notizia è stata festeggiata con una foto di gruppo, dall’altra parte il capogruppo del Pd Francesco Boccia ha criticato duramente tale provvedimento. Per il politico, infatti, il decreto è “l’ennesima furbata, un’altra strizzata d’occhio ai furbi”.

Il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro ha aggiunto: “Salvini sana le case dei ricchi ma non trova soluzioni per chi ha diritto a una casa popolare – ha proseguito – o alle famiglie che hanno difficoltà a trovare una casa in affitto a causa della proliferazione dei bed and breakfast e del turismo diffuso nei centri storici. Per Salvini vale il motto: un condoncino prima dell’estate non si nega a nessuno”.