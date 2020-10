Deianira Marzano: arriva una pesante segnalazione su Selene Querulo

La nota e seguitissima opinionista Deianira Marzano ha sganciato l’ennesima segnalazione choc che vede protagonista una delle corteggiatrici di Uomini e Donne. Si tratta di Selene Querulo, corteggiatrice di Davide Donadei. Stando a quanto rivelato dall’influencer, un’amicizia in particolare della corteggiatrice sta facendo insospettire sia lei che i fan del dating show.

PESANTE SEGNALAZIONE – Già in studio Selene ha riuscito a creare abbastanza scompiglio. Come già visto durante il corso delle puntante, la ragazza non si è mostrata del tutto indifferente nei confronti di Nicola Vivarelli. Discusso anche il suo aver messo in “crisi” Davide con Beatrice Buonocore, sembra, però, che tra i due sia tornato il sereno.

Ora a mettere la giovane corteggiatrice al centro dell’attenzione social è la Marzano, conosciuta sul web per le sue rivelazioni sui personaggi del piccolo schermo e di Instagram. A non passare inosservato all’occhio attento dell’opinionista e del pubblico di UeD è un’amicizia che la 19enne ha stretto con un’altra ragazza.

Sebbene le due abbiano più volte ripetuto di essere semplicemente amiche, la cosa non convince molto l’influencer. Ad insospettire maggiormente sono le dediche social che le due si scambiano, dove sembrerebbe che tra le due ci sia tutto tranne che amicizia. In virtù di questo, Deianira ha pubblicato un post nel quale annunciava una possibile omosessualità di Selene. La Marzano ha ovviamente sottolineato di non aver nulla contro gli omosessuali o sulla possibilità che la Querulo possa effettivamente esserlo. Ciò che lei e il pubblico di UeD vogliono è chiarezza e sincerità verso di loro e verso il programma.

NESSUNA REPLICA – Nonostante si tratti di una segnalazione abbastanza forte, Selene non ha ancora replicato alle parole di Deianira Marzano. Non resta altro che attendere ulteriori sviluppi social e non.