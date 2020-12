Deianira Marzano, il confronto tra Giulia De Lellis ed Elisa Visari: “Copia Copiarella”

Deianira Marzano non smette di lanciare le sue taglienti ed ironiche frecciatine rivolte ai volti noti sul web e non. L’opinionista è infatti famosa per i suoi scottanti gossip sui tanti vip del momento, ma anche per il suo essere senza peli sulla lingua, pronta sempre a dire la sua.

A finire questa volta sotto l’occhio attento della Marzano sono due post in particolare, scatti pubblicati da Giulia De Lellis ed Elisa Visari. Accomunate da Andrea Damante, le due ragazze sono spesso finite al centro dell’attenzione del gossip. Questa volta a non passare inosservato è un dettaglio in particolare.

“Copia Copiarella” – Tra le IG Stories condivise nelle ultime ore da Deianira, spicca quella riguardante Elisa e Giulia. Finite spesso al centro delle chiacchiere dei social per via di Andrea Damante, questa volta però a far parlare non sono affatto le loro love-story. Sembrerebbe, infatti, che la Marzano abbia accusato la Visari di copiare l’influencer romana.

Nella storia incriminata vengono mostrate due scatti con protagoniste le due ragazze. A saltare all’occhio è l’elemento cerchiato in rosso: il capello indossato dalla giovane attrice. Infatti, se si osserva l’immagine della De Lellis, si noterà il suo stesso cappellino. Ad accompagnare il collage, la provocatoria frase: “Copia Copiarella”.

Già negli scorsi giorni non era sfuggita un’altra insolita coincidenza. Durante il viaggio a Dubai, meta di entrambe le coppie nello stesso periodo, ad attirare l’attenzione era stato uno scatto condiviso da Elisa. Il post su Instagram incriminato, infatti, era simile a quello pubblicato dalla De Lellis tempo prima, durante una vacanza sempre a Dubai. Anche questa volta, quindi, si tratterebbe di un’altra strana coincidenza?