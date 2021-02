Deianira Marzano, la IG Story che fa discutere: giunta al capolinea la storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova?

Deianira Marzano, nota sui social per le sue notizie bombe sui tanti vip, sembra abbia sganciato l’ennesimo scoop. L’opinionista ha infatti portato all’attenzione dei follower le ambigue IG Story di Ivana Mrazova, la fidanzata di Luca Onestini.

STORIA FINITA? – Già nelle scorse ore l’influencer aveva mostrato lo screenshot di una segnalazione di una follower. L’utente in questione aveva mandato una IG Story condivisa dalla Mrazova. Nella storia incriminata è mostrato un quadro che, a detta dell’utente, sarebbe stato dipinto proprio dall’ex gieffina. A creare non poche domande è la frase che la modella ha scritto: “Il colore non ha dolore”. Stando sempre a quanto riportato dall’utente, Ivana e Luca non si vedrebbero dall’epifania.

Già da tempo si vocifera che la storia della coppia nata all’interno del GF Vip sarebbe giunta al capolinea. Nei social si era infatti più volte discusso l’assenza di foto e video di coppia sui social.

Nelle ultime ore Deianira è tornata sull’argomento, pubblicando un’altra storia condivisa dalla modella su Instagram.

“Le scuse servono a nulla se gli atteggiamenti rimangono sempre gli stessi”, così si legge sulla pagina del calendario che Ivana ha postato nelle sue IG Stories. L’opiniosta ha commentato la vicenda, rivelando che: “Gira voce che Ivana Mrazova e Onestini si siano lasciati. Ai posteri l’ardua sentenza”.

Sarà davvero così? Per ora non vi è nulla di confermato e di certo. Inoltre, da parte di Onestini non è trapelata alcuna dichiarazione. Come commenterà la coppia?