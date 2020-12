Deianira Marzano, la strana coincidenza dei Damellis: “Ricominciano i messaggi subliminali”

Nelle scorse ore la nota opinionista Deianira Marzano ha condiviso l’ultima segnalazione emersa su Instagram. Nonostante i Damellis sembrano un capitolo chiuso, i social non smettono di fermarsi. A far parlare sono le IG Stories condivise proprio da Giulia De Lellis e Andrea Damante.

“Ricominciano i messaggi subliminali” – Nelle scorse ore a far tornare alla ribalta sul web l’ex coppia di Uomini e Donne è stata una IG Story della Marzano. L’influencer, conosciuta per i suoi scoop legati a molti volti noti sui social e non, ha voluto far notare una strana coincidenza.

Sebbene i diretti interessati abbiano entrambi voltato pagina, trovando nuovamente l’amore, i social continuano a parlare di loro. A far discutere sono alcuni segnali che emergono dagli account di Giulia e Andrea, l’ultimo è accaduto nelle scorse ore.

A far notare l’accaduto è Deianira, condividendo nelle sue storie su Instagram un collage che vede protagonisti i due ex protagonisti di UeD. Da quanto mostrato dalla IG Story incriminata, l’influencer e il dj veronese hanno indosso un maglione con la stessa stampa: un orsetto.

Ad accompagnare il collage, il commento dell’opinionista: “Ecco che ricominciano i messaggi subliminali, ma tanto si sa: il resto è noia…”. Stando quindi a quanto affermato da Deianira Marzano, le due IG Stories dell’ex coppia non sarebbero una semplici coincidenze e non sarebbe neanche la prima volta. Cosa diranno gli utenti del web riguardo a quanto segnalato dall’influencer?