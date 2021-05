Deianira Marzano, l’attenzione sulle parole della Gregoraci: ennesima frecciatina a Giulia?

Non è di certo sfuggita, almeno non all’occhio attento di Deianira Marzano e dei suoi utenti, una delle ultime IG Stories condivise da Elisabetta Gregoraci. Secondo la nota influencer, si tratterebbe dell’ennesima volta lanciata a Giulia Salemi. Sarà realmente così?

“Tutto il resto è palcoscenico” – Nelle ultime ore, tra le storie di Instagram della Marzano è spuntato lo screenshot di una condivisa dalla Gregoraci. Fresca della partecipazione al GF Vip, l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata a far parlare di sé.

La IG Story incriminata è una frase che recita: “Il bene si fa in silenzio, tutto il resto è palcoscenico”. Una dichiarazione che, secondo la Marzano, sarebbe velatamente rivolta a Giulia Salemi. Coloro che hanno seguito l’ultima edizione del GF Vip, sono a conoscenza dell’antipatia che le due donne nutrono l’una per l’altra.

Nelle sue IG Stories, Deianira ha condiviso lo screen della storia della Gregoraci, commentando così: “Frecciatina a Giulia? Il bene si fa! Punto. O lo fai che si vede o che non si vede, va riconosciuto e apprezzato, perché ci sta chi non lo fa proprio. L’importante non è come lo fai, ma che tu lo faccia”.

Se dovesse, come pensa la Marzano, essere rivolto alla Salemi, la Gregoraci avrebbe fatto riferimento alla raccolta fondi aperta proprio da Giulia. Negli ultimi giorni, infatti, l’ex gieffina ha aperto una raccolta fondi per il piccolo Alessio, il figlio di Luana D’Orazio, la 22enne che ha perso tragicamente la.vita in un incidente sul lavoro.

Come replicherà l’influencer alle parole della showgirl calabrese? Attualmente la Salemi si trova impegnata con la sua nuova linea di costumi, in varie ospitate televisive al fianco del fidanzato Pierpaolo e a fare il tifo per mamma Fariba, una dei concorrenti dell’Isola dei Famosi.