Deianira Marzano, l’ultima inaspettata segnalazione: al centro dello scoop Federico Rossi

Per quanto riguarda gli scoop legati al mondo della televisione, Deianira Marzano è la prima a lanciarli. Opinionista da Barbara D’Urso, è oramai divenuta nota su Instagram per le polemiche e i gossip rivelati. L’ultimo scoop bomba vede protagonista Federico Rossi, cantante del duo Benji&Fede e fidanzato di Paola Di Benedetto.

L’INASPETTATA SEGNALAZIONE – Nelle scorse ore Deianira ha pubblicato varie IG Stories dove ha parlato di una segnalazione che un follower le ha mandato tramite DM. Ha quindi mostrato lo screenshot del messaggio, il quale ha parlato di un recente avvistamento di Federico.

Stando a quanto riportato dall’utente, il cantante sarebbe stato avvistato al Pascià, un noto night club di Rimini. A saltare nell’occhio, però, è un dettaglio in particolare: al locale il ragazzo non sarebbe stato visto solo, ma in compagnia di una ragazza, con la quale avrebbe fatto anche un privè. Di seguito, il follower ha spiegato di essere sprovvisto di prove poiché all’inizio nessuno aveva riconosciuto l’artista e quindi per questo nessuno lo ha fotografato. Infine, il fan ha chiesto alla Marzano di oscurare il suo nome.

Naturalmente è una notizia che va presa con le pinze, essendoci la mancanza di una prova che potrebbe confermare quanto raccontato dal follower dell’opinionista. Inoltre, proprio nell’ultimo periodo, dopo un’estate passata all’insegna di sorrisi e amore, Federico e Paola hanno festeggiato il loro secondo anniversario. Attualmente, nessuno dei due ha commentato la segnalazione.

L’ANNIVERSARIO – La storia tra Federico e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin è stata piuttosto movimentata, caratterizzata anche da una breve crisi estiva avvenuta l’anno scorso. Nonostante tutto, però, l’amore a trionfato. Per il loro secondo anniversario, i due hanno deciso di concedersi una romantica fuga in Sardegna. Inoltre, dopo la difficile avventura di Paola al GF Vip che l’ha vista lontana dal suo fidanzato, la coppia ha deciso di andare a convivere.