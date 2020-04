Deianira Marzano, si scaglia contro Ambra Lombardo: “Sei solo un’opportunista”

La nota influencer e opinionista di Instagram, Deianira Marzano, è divenuta un volto ben noto sul web. La Marzano è infatti conosciuta per gli inaspettati gossip che vedono protagonisti i personaggi di programmi come Uomini e Donne o Grande Fratello. Inoltre, la donna si è spesso scagliata contro molti di essi ed è successo anche recentemente. A finire nel mirino di Deianira è Ambra Lombardo, la professoressa che ha partecipato al GF e che da poco ha concluso la sua storia con Kikò Nalli, conosciuto nel reality.

LE ACCUSE DELL’OPINIONISTA – Deianira non ha affatto peli sulla lingua e lo ha ben dimostrato anche questa volta, scagliandosi contro Amba. Secondo le accuse dell’influencer, la Lombardo avrebbe lasciato Kikò per un motivo ben preciso: i soldi. L’ex marito di Tina Cipollari, infatti, è un “semplice” parrucchiere e sarebbe stato proprio questo, secondo la Marzano, a spingere l’ex gieffina a concludere la storia. La donna ha infatti tuonato così su Instagram:

“Ambra vergognati”, ha così esordito l’opinionista, continuando: “Hai chiuso la tua storia con Kikò Nalli perché è un parrucchiere e non un miliardario”.

LA STORIA TRA AMBRA E KIKÒ – La professoressa e l’ex marito della Cipollari si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Una storia che all’inizio ha avuto non pochi ostacoli, ma che sembrava solida. Qualche settimana fa, però, Ambra ha inaspettatamente lasciato Nalli, senza, però, rilevare i motivi che hanno portato questa storia al capolinea. La Marzano, però, non ha mai visto della sincerità da parte della professoressa. Infatti, come lei stessa ha dichiarato, l’ex concorrente del GF si sarebbe messa con Kikò solo per la popolarità. Ha voluto far notare come, dopo essersi messa con l’uomo, Ambra sia stata ospitata più volte in televisione, arrivando a divenire opinionista a CR4, La Repubblica delle Donne, programma di Piero Chiambretti.

LA RISPOSTA DELLA PROFESSORESSA – La risposta di Ambra non si è fatta attendere. All’accusa di Deianira Marzano che la vedrebbe come un’opportunista, che ha solamente sfruttato la fama dell’ex, la Lombardo ha replicato:

“Se fossi l’arrivista mangiatrice di uomini che descrivono i giornali, sarei vedova di tre mariti di cui uno nobile di casa reale, l’altro magnate e l’altro rockstar”.