Deianira Marzano, su Eugenio e Francesca: “Per lui è stato un fulmine a ciel sereno”

Amica di Eugenio Colombo, Deianira Marzano ha voluto dire la sua su quanto accaduto tra lui e Francesca Del Taglia. È giunto al termine il matrimonio dell’ex coppia di Uomini e Donne, dove non sono mancati gli attacchi sui social.

“Per lui è stato un fulmine a ciel sereno” – Dopo un primo momento di silenzio, sia Francesca che Eugenio hanno deciso di confermare il rumor sulla fine della loro storia d’amore. Nell’annunciare tutto ciò, Colombo ha deciso di scendere nei dettagli riguardo la decisione presa, lasciando intendere un possibile tradimento da parte della Del Taglia.

A parlare dell’ex volto di UeD è stata l’esperta di gossip a Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada Miceli. La Marzano, come riportato da IsaeChia, ha rivelato degli inaspettati dettagli sull’ex coppia:

“Il problema non è che una si innamora di un altro, può succedere. Sono le modalità che non vanno bene. Lui l’ha saputo dalla famiglia di lei che gli avrebbe detto “Guarda che lei non è stata al mare con noi in questi tre giorni“. Quindi se non è stata con loro con chi è stata? Mi pare che lei tra le riga l’ha detto che l’amore finisce. Che è stata in albergo con un altro penso che glielo abbia detto lei personalmente”.

Ma come sta ora Colombo? A parlarne è stata Deianira Marzano, parlando del suo attuale stato d’animo:

“Eugenio è molto triste. E’ stato un fulmine a ciel sereno perché sperava che le cose si potessero sistemare, era propenso per la famiglia e non per il lasciarsi. C’erano dei problemi ma non si aspettava questo colpo di scena. Lei era ferma sulla sua decisione. Non voleva recuperare. Secondo me lui l’avrebbe perdonata. Il terzo incomodo non si sa chi è, ma secondo me non è una persona famosa. Eugenio nemmeno lo sa, dice che non gli interessa”.