Deianira Marzano, svelata l’ultima segnalazione su Elisa Visari: è la ex di un calciatore?

A lanciare l’ultima segnalazione su una delle protagoniste del gossip degli ultimi mesi è Deianira Marzano. Nelle ultime ore l’opinionista ha rivelato un rumors su Elisa Visari, attuale fidanzata di Andrea Damante.

EX DI UN CALCIATORE? – Nelle ultime ore, la Marzano ha condiviso nelle IG Stories un messaggio inviatole da un utente. Si tratterebbe di una segnalazione riguardante Elisa Visari, giovane attrice e attuale fidanzata di Andrea Damante. Già al centro della cronaca per la sua love story con il dj veronese, ora l’attenzione si sarebbe spostata su una sua relazione passata.

In una sua storia su Instagram, Deianira ha voluto condividere il messaggio di una follower: “Comunque la signorina esce da un’altra storia con il della Roma”. La segnalazione parlerebbe dunque della storia che Elisa avrebbe avuto prima di conoscere Andrea. A svelare il nome del calciatore è Deianira che, stando a delle fonti certe, si tratterebbe di Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma e della nazionale italiana.

Attualmente la Visari non ha smentito o meno tutto ciò, gettando il dubbio sul rumors. Come reagirà l’attrice? Emergeranno ulteriori prove che confermerebbero questa relazione passata? Non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.

E se qui in Italia ci si chiede se il flirt tra Elisa e il calciatore della Roma sia realmente avvenuto, la ragazza e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno deciso di uscire allo scoperto. Già da qualche mese, infatti, più volte si parlava di loro due, di alcuni indizi che non erano passati inosservati e che facevano pensare ad una possibile frequentazione. Il viaggio a Dubai non ha fatto altro che alimentare ancora di più i sospetti, ma pare che la coppia si sia decisa ad ufficializzare la storia. La modella ha infatti condiviso un video che li vede insieme, confermando così la loro storia.