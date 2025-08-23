Delitto di Garlasco, si riaccende il mistero dopo l’ultimo ritrovamento (a diciotto anni di distanza)

Il 13 agosto 2007, nella villetta di via Pascoli a Garlasco, venne ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. A distanza di diciotto anni riemergono dettagli rimasti in ombra che potrebbero cambiare le indagini: tre tracce di DNA femminile individuate dai primi rilievi del RIS di Parma, mai attribuite e mai confrontate con le donne vicine alla famiglia della vittima.

La relazione biodattiloscopica del 2007 riportava con chiarezza il profilo genetico della vittima, ma accanto ad esso furono registrati tre profili sconosciuti. Il primo era presente sulla maniglia della porta a soffietto della cantina, luogo in cui fu scoperto il corpo. Un secondo sulla leva del miscelatore del bagno, possibile punto in cui l’assassino avrebbe tentato di ripulirsi. Il terzo sulla maniglia interna della porta d’ingresso. Nonostante la rilevanza di questi reperti, non furono mai svolti accertamenti comparativi con persone che frequentavano abitualmente l’abitazione.

Nelle dichiarazioni di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara e condannato in via definitiva a 16 anni, la porta della cantina sarebbe stata chiusa e da lui aperta per soccorrere la ragazza. Eppure, sulla porta non vennero trovate né impronte digitali né tracce genetiche a lui attribuibili. Furono invece rilevate impronte del fratello della vittima, Marco Poggi, oltre a due digitali e una palmare non identificate, insieme a frammenti di DNA femminile rimasti inspiegati.

La Procura di Pavia ha riaperto l’inchiesta ipotizzando un possibile concorso in omicidio e concentrando l’attenzione su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. La presenza delle tracce femminili, dimenticate per quasi due decenni, rafforza l’ipotesi che l’aggressione possa essere stata compiuta da più persone e che una figura femminile rimasta finora nell’ombra abbia avuto un ruolo determinante nel delitto.