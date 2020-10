“Delta” è il nuovo singolo degli Iside insieme a Meli

Esce oggi “Delta”, il nuovo singolo degli ISIDE (tra i 12 artisti selezionati dal radar di Spotify) insieme a MELI, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Factory Flaws / peermusic ITALY.

“DELTA” è un brano che parla di sentimenti, quelle emozioni che nascono quando una persona a noi cara sta passando un momento difficile. Il brano vuole descrivere un viaggio in auto, dove ci si perde nei discorsi e si percorrono strade quasi per caso fino all’arrivo dell’alba. In queste atmosfere gli Iside si cimentano nella loro parte più pop insieme a Meli, artista di Futura Dischi che condivide con il gruppo l’originalità nella scrittura e la delicatezza delle produzioni, una collaborazione capace di trasportare l’ascoltatore in un viaggio alla scoperta dei sentimenti.

“Abbiamo conosciuto Ale (Meli) per caso, ci era capitato di sentire i suoi pezzi ed eravamo incredibilmente colpiti dalla freschezza della scrittura. Tutto è leggero e equilibrato, delicatissimo nelle linee e nelle produzioni. Ci piace molto che nella sua musica il pezzo è l’unico focus, deve essere bello, fine.” – ISIDE

“Ho conosciuto la musica degli Iside girovagando tra i brani Spotify. Sono subito stato attratto dal sound fresco e dallo stile che li caratterizza. In particolar modo, ascoltando “Draghi”, ho capito che con una collaborazione poteva nascere qualcosa di figo. Non mi sbagliavo .“- MELI

ISIDE sono il gruppo composto da Dario, Daniele, Dario e Giorgio, quattro ragazzi da Bergamo uniti da una profonda amicizia. Accomunati da una passione per la musica fin da bambini, il loro percorso si unisce in maniera naturale incrociandosi per i corridoi della scuola con la maglia della stessa band rock. “Abbiamo fatto tutto insieme da quel periodo: il primo giro in auto dopo aver preso la patente, la vacanza post-maturità, un sacco di progetti in inglese e altrettanti concerti in posti sgangherati, perchè da noi a Bergamo si fa così”, racconta la band. La loro musica rappresenta la sintesi tra diverse influenze e infiniti scenari, dove ogni componente del gruppo dà il suo contributo, gli ascolti e gli spunti sono tanti da Brockhampton, Frank Ocean, Mk Gee, Toro y Moi fino a Flume, Chet Faker e Mura Masa. Gli ISIDE sono tra i 12 artisti italiani selezionati per RADAR ITALIA, il programma globale di Spotify (per la prima volta in Italia) nato per supportare migliori talenti della scena musicale emergente del nostro Paese.