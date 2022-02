Dembelè ha l’accordo con Juventus o Manchester United

Stando a quanto riportato dagli spagnoli di Sport, Ousmane Dembelè avrebbe già un pre-contratto per la prossima stagione

Gennaio travagliato in Catalogna. I Blaugrana del Barcellona hanno vissuto un calciomercato di stenti, cercando di chiudere svariate trattative ma dovendo accontentarsi di colpi di mercato last minute. Accontentarsi non è però quel che si direbbe, visti i grandi colpi fatti. Gli acquisti – seppur a fatica – di Ferran Torres, Adama Traore e Pierre-Emerick Aubameyang sono di buon livello. Di certo però – tolto l’ex Manchester City – le prime scelte. Il Barcellona ha vissuto due telenovele: Morata – in uscita per un periodo dalla Juventus – e Ousmane Dembelè per le uscite.

Il francese ha catalizzato e continua ad attrarre su di sé le attenzioni di mercato. Il calciatore ha rifiutato di partire a Gennaio, rifiutando anche il Tottenham. Su di lui ora dalla Spagna arriva la voce che abbia già un accordo per l’Estate, per partire a zero. Il giocatore sembrerebbe essere in rotta con la società spagnola e non il rinnovo sembra ormai improbabile.

Inghilterra o Italia, la scelta di Ousmane

Sport getta la bomba. A quanto pare Dembelè sarebbe già d’accordo con una squadra estera per il trasferimento a parametro zero. Il suo contratto scade il 30 Giugno 2022 e ha deciso di non rinnovarlo. Su di lui ci sarebbe la possibilità di partire alla volta di Torino sponda Juventus o al Manchester United.

Al momento si sa poco su quale sia tra le due la squadra che è riuscita a strappare il sì del giocatore. I bianconeri potrebbero puntare su di lui per l’esterno d’attacco, viste anche la partenza di Kulusevski e quella che non è propriamente abbondanza tra le ali Juventine. Al Manchester United potrebbe trovare un po’ più di fatica, anche se i Red Devils sembrerebbero poter sfoltire parzialmente in quel ruolo.