Dembele, la Juventus continua a monitorarlo

Dalla Spagna arrivano conferme: la Juventus starebbe continuando a monitorare la pista che porta a Ousmane Dembele

Ousmane Dembele sta finalmente vivendo una stagione da protagonista con il Barcellona. Il francese continua a trovare buone prestazioni in campo, con tanta continuità e partite giocate. Il calciatore ha rinnovato il proprio contratto quest’estate, era già scaduto, con la nuova scadenza che potrebbe però favorire un trasferimento.

Il suo nuovo contratto scadrà nel 2024, con il Barcellona che potrebbe spingere per mantenere ancora il giocatore in Spagna. In tanto proprio dalla Spagna sembrano arrivare conferme: la Juventus potrebbe riprovarci per il talento ex Borussia Dortmund.

Prezzo improponibile

Allo stato attuale delle cose appare impossibile che i bianconeri facciano qualcosa. Il calciatore francese ha una valutazione, secondo transfermarkt, di circa 50 milioni di euro. Il Barcellona, è sicuro, non se ne priverà così facilmente. È auspicabile che il calciatore possa avere un prezzo di cartellino richiesto di circa 70-80 milioni di euro, specialmente se le sue prestazioni dovessero essere in crescendo.

La probabilità che succeda è elevata, specialmente perché al momento sembrano essere superati i vari infortuni che hanno catalizzato la sua avventura al Barcellona. Il calciatore è concentrato sul campo e vuole provare a togliersi soddisfazioni in questa stagione. Xavi crede molto in lui e lo testimoniano anche le 14 presenze tra tutte le competizioni. Sono 3 i gol e 4 assist all’attivo, più di quanto abbia fatto nella scorsa stagione. Un bottino niente male, che proietta il calciatore tra i possibili trascinatori dei blaugrana in questa stagione.