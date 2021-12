Dembele “La Juventus ha l’offerta giusta per il calciatore al Barcellona”

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe avere l’offerta giusta per strappare Dembele all’agguerrita concorrenza

Ousmane Dembele sta diventando un vero e proprio caso, a Barcellona. Il giocatore è in scadenza e c’è ancora parecchia confusione sul suo possibile rinnovo. Se l’attuale tecnico dei Blaugrana Xavi non ha dubbi, dicendo che rinnoverà, il tempo comunque stringe e il giocatore potrebbe accordarsi con altre squadre già a Gennaio.

Secondo quanto riportato da “Sport”, omonimo portale Spagnolo, al momento sul calciatore ci sarebbero le big di Premier League oltre che alla Juventus. Il rinnovo di contratto starebbe tardando anche per l’offerta del Barcellona, di tanto inferiore a quella della folta concorrenza.

Le offerte

Per Dembele la Juventus potrebbe offrire un contratto milionario, agevolata anche dal sistema fiscale Italiano. Il problema? La concorrenza.

Le squadre della Premier potrebbero offrire ben più soldi, rispetto a Madama, e dare prospettive di vittoria maggiori. Manchester United, il Tottenham di Paratici e Conte e il Chelsea sarebbero sulle tracce del Francese, che potrebbe cedere alle avance inglesi.

Non da scartare l’ipotesi Paris Saint Germain, che potrebbe sbaragliare la concorrenza e offrire la prospettiva di una squadra stellare, oltre ad un contratto che potrebbe far saltare chiunque.

Di sicuro il Barcellona non beneficia di questa situazione e non potrà fare molto. I recenti problemi fiscali del club Spagnolo lo hanno costretto a ridurre parecchi stipendi. Uno sforzo per Ousmane Dembele verrà di sicuro provato, ma sono tempi duri per il Barcellona. Non da scartare l’ipotesi monetizzazione per il mercato di Gennaio, vendendo il calciatore.