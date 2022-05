Dembele, sfuma la pista per la Juventus

I bianconeri sembrano allontanarsi sempre più da Ousmane Dembele. Tra il francese e il rinnovo con il Barcellona si inserisce anche il PSG

La Juventus sembra doversi mettere il cuore in pace. Ousmane Dembele tratta da settimane per il suo rinnovo e i bianconeri puntavano ad inserirsi, ma dovranno abbandonare la pista.

Il calciatore ex Borussia Dortmund è sempe più nel mirino del Paris Saint Germain, che dopo il rinnovo di Mbappé punterebbe a creare un attacco stellare. L’addio di Di Maria – direzione Juventus – lascerà quella zona del campo sguarnita e il francese sembra il preferito della dirigenza.

Il Barcellona trema

La situazione economica dei blaugrana inizia a preoccupare per la situazione rinnovi e il francese si starebbe guardando intorno. Il Paris Saint Germain potrebbe consentirgli un ingaggio nei parametri da lui richiesti, cosa che tirerebbe fuori tutta la concorrenza.

La Juventus avrebbe potuto sfruttare il decreto crescita, ma l’interesse del Paris Saint Germain potrebbe rendere tutto vano. Il classe ’97 potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una squadra che punta alla Champions League, ormai obiettivo dichiarato dei francesi. Non sembra bastare più la sola Ligue 1, Al Khelaifi punta più in alto.

La Juventus può però consolarsi con l’arrivo di Angel Di Maria, che sembra vicinissimo al vestire bianconero. Pronto per lui un contratto da 7.5 milioni di euro per una stagione, con opzione per un secondo anno. Il calciatore argentino sembra essere già proiettato verso il bianconero e la sua voglia di vittorie sembra non fermarsi. La prossima stagione si prospetta divertente.