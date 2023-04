Demi Lovato abbandona lo spettacolo?

Sembra che negli ultimi mesi Demi Lovato abbia lasciato un messaggio tragico per i suoi fan. La popstar statunitense in diverse storie postate su Instagram, e poi rimosse, ha comunicato ai suoi fan che il suo prossimo tour sarà l’ultimo: “Sono così malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio, ragazzi”.

In questo modo l’attrice ha comunicato a tutti i suoi ammiratori che ha un grave problema. Non siamo quale sia nè la natura nè che tipologia di malattia l’ha colpita. Il mondo dello spettacolo è sotto shock ma non è la prima volta che Demi Lovato aveva avuto dei problemi di salute. La cantante, ex stellina Disney, solo due anni fa aveva rivelato di aver rischiato di morire dopo un’overdose:

“I miei medici mi dissero che se fossero passati altri dieci minuti sarei morta. Dopo un’overdose, nel 2018, ho avuto tre ictus e un infarto e ora ho un danno cerebrale, non guido e ho difficoltà a leggere…”, svelò nel trailer, condiviso sui social, di Dancing with the Devil, un documentario che parla di salute mentale e dipendenze.

Inoltre, nel maggio dello scorso anno, Lovato aveva dichiarato anche di essere non-binaria, chiedendo di rivolgersi a lei con il pronome ‘voi’ o ‘loro’. In un video e in un messaggio postati su Twitter si era rivolta ai fan spiegando di essere “orgogliosa” di questo cambiamento, avvenuto dopo molto lavoro di “auto-riflessione”. “Sento che questo rappresenta meglio la fluidità che sento nella mia espressione di genere e mi permette di sentirmi più autentica e fedele alla persona che so di essere e che sto ancora scoprendo”, aveva detto.

Negli anni la popstar statunitense ha avuto vari cambiamenti ma è riuscita sempre e comunque a tenere i suoi fan ancorati a lei. Purtroppo sembra però che questa volta voglia andar via dalle scene dello spettacolo e pensare a curare la sua malattia.