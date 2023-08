Demiral, cresce la concorrenza: ora anche Inter e Roma

Il difensore centrale ha già fatto capire di voler lasciare l’Atalanta per una nuova sfida nella sua carriera. I nerazzurri lo tengono d’occhio, ma anche la Roma e la Premier League lo seguono con attenzione

Simone Inzaghi è consapevole dell’importanza di rafforzare il rendimento della sua difesa. Il tutto, ovviamente, con l’ambizione di continuare a scalare posizioni sia in Serie A che nel Vecchio Continente. L’Inter resta alla ricerca dell’ex della Juventus, ma sembra ci sia anche la Roma sullo stesso obiettivo.

Si tratta di Merih Demiral che, secondo le informazioni del giornalista Fabrizio Romano, avrebbe intenzione di chiudere con l’Atalanta. In altre parole, il difensore è pronto per una nuova esperienza nella sua carriera. E i nerazzurri non sono soli nell’offerta per il turco, visto che i giallorossi stanno pensando prepotentemente di inserirsi.

Si prova a fare qualche sondaggio

Con un valore di mercato di 20 milioni di euro (Transfermarkt), l’internazionale turco ex Sassuolo e Juventus è anche nel mirino, come detto, della Roma e della Premier League. Naturalmente, l’Inter dovrà farsi avanti se vuole vincere la corsa per la firma di Demiral.

Mentre i giallorossi dovrebbero essere i principali rivali di Inzaghi per il difensore della Dea, i bergamaschi sono stati indicati come già eventualmente rassegnati a perdere il giocatore quest’estate. I bergamaschi hanno fatto i conti con la loro cruda realtà per quanto riguarda il destino di Demiral, che piace sia all’Inter che alla Roma. Ci si aspetta un’offerta nelle prossime settimane, con il giocatore pronto a trasferirsi lontano da Bergamo.