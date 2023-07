Demiral, interesse da parte dell’Inter

Consapevoli della necessità di puntellare la struttura difensiva, i finalisti della Champions League possono puntare su Merih Demiral dell’Atalanta. Tuttavia, hanno altre priorità sul mercato

La tabella di marcia dell’Inter ha due priorità assolute. In particolare, due nomi in cima alla lista della spesa della squadra finalista della Champions League (Davide Frattesi che è stato ormai preso e Romelu Lukaku). Con entrambi gli acquisti l’Inter farebbe un salto di qualità significativo a centrocampo e in avanti.

In ogni caso, questa storia ruota intorno alla strategia che è stata affrontata con la missione di rafforzare la retroguardia. A caccia di novità in difesa, i nerazzurri tengono d’occhio Merih Demiral (25). Un difensore centrale che rimane legato all’Atalanta fino a metà del 2026.

Merih Demiral, un’opzione molto fattibile

Secondo il giornalista Fabrizio Romano, il difensore rappresenta una seria opportunità per il progetto di Simone Inzaghi. Non è la prima opzione nel radar dell’Inter, anche se è vero che vuole muoversi in fretta. Il tutto, peraltro, dopo aver rinunciato a un César Azpilicueta del Chelsea che si accaserà all’Atletico Madrid.

Per quanto riguarda il profilo dell’internazionale turco, va detto che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro (dati Transfermarkt). Bisognerà quindi aspettare per vedere se il club lombardo farà una proposta per ingaggiare il giocatore del La Dea. Un Demiral che potrebbe trasferirsi nuovamente in Serie A, dopo un’esperienza non propriamente esaltante alla Juventus. L’ex Sassuolo, infatti, ha voglia di riscatto in una big e cercherà in ogni modo eventualmente di convincere il nuovo allenatore in caso di trasferimento.