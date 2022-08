Demme e Ounas in partenza, possibili offerte in arrivo

Demme e Ounas sono in partenza da Napoli, con l’algerino che però dovrà rinnovare prima il proprio contratto

Possibili offerte in arrivo per i due giocatori. Demme e Ounas hanno buon mercato e potrebbero presto lasciare il capoluogo campano per cercare fortuna. Il calciatore algerino, però, dovrà prima rinnovare il proprio contratto. Per lui ci sarebbero alcune offerte per il prestito.

Per Demme, invece, ci sarebbe il forcing di due di Serie A e una spagnola. Possibilità più concreta che il tedesco parta in prestito, specialmente perché l’algerino è in scadenza di contratto.

Le offerte

Per Diego Demme si sarebbero fatte avanti Bologna, Torino e Valencia. Gli spagnoli, per il momento, sembrano essere in netto vantaggio sulle due pretendenti italiane. Gattuso cerca qualcuno proprio in quel ruolo e il mancato arrivo di Arthur dalla Juventus sembrerebbe spingere per un arrivo del calciatore del Napoli.

Per Ounas, come detto, è più complicata. L’algerino piace anche a Torino e Sampdoria, ma per poterlo cedere bisognerà prima rinnovarlo. La maggior parte delle offerte arrivate sono di prestito e il Napoli vorrebbe mandarlo via a titolo definitivo.

Il calciatore sembrerebbe non essere convinto della pista ligure, specialmente perché non ha sicurezze sul proprio impiego in campo e vorrebbe evitare di legarsi senza prima avere conferme. Una cosa è sicura, ora il Napoli cercherà in tutti i modi di cedere il giocatore e liberarsi degli esuberi. Il mercato in entrata potrebbe non essere finito, ma prima di fare altri colpi dovranno uscire altri giocatori. Possibile qualche giovane in prestito.