Demme in prestito?

Il Napoli è pronto ad affrontare la prossima sessione di mercato con la consapevolezza di non dover fare cambiamenti. Difatti nelle scorse settimane il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha annunciato che non ci saranno colpi in entrata da parte della società partenopea. Solo un giocatore sembra essere scontento del suo minutaggio in azzurro, ovvero, Diego Demme.

Il centrocampista tedesco viene visto nello scacchiere azzurro come sostituto di Stanislav Lobotka, che però, in questa prima fase di campionato è stato imprescindibile per il gioco dei partenopei. Demme quest’anno è subentrato solo in tre partite di Serie A. C’è anche da dire, però, che per alcune partite il tedesco è stato infortunato, ma anche al ritorno dal problema muscolare è stato utilizzato per pochissimi minuti da mister Spalletti.

Secondo quanto è stato evidenziato da CalcioNapoli24.it, c’è la possibilità che Diego Demme lasci il Napoli. Una pista può essere quella che porta da Gattuso, in Spagna, al Valencia oppure la società partenopea potrebbe lasciarlo andare in prestito in Serie A. Un’opzione valida potrebbe essere il Monza di Berlusconi che avrebbe bisogno di un centrocampista di esperienza.

Altre sirene arrivano dalla Germania, il centrocampista ex Lipsia potrebbe ritornare a giocare in Bundesliga. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Arminia Bielefeld. Il Napoli sarebbe disposto anche a vendere il tedesco per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Se partisse già a Gennaio occhio a un possibile colpo in entrata di Giuntoli. Il ds partenopeo valuta diversi baby talenti per il centrocampo azzurro.

La prossima settimana ci potrebbe essere un confronto tra il calciatore e la società per fare il punto della situazione. Il prestito sembrerebbe la soluzione più semplice per entrambe le parti. Occhio al futuro di Diego Demme che resta l’unico “scontento” di questo apprezzatissimo Napoli da urlo.