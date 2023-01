Demme, l’affare con l’Adana Dermirspor è in stand-by

La trattativa che potrebbe portare Diego Demme a vestire la maglia dei turchi sarebbe attualmente ferma a causa della formula

Napoli e Adana Demirspor sono ferme per il trasferimento di Diego Demme in Turchia. Il calciatore italo-tedesco dovrebbe salutare i partenopei in questa finestra invernale di calciomercato, ma per ora si cerca di trattare.

Le due parti sembrano ferme su come sviluppare la trattativa, con il giocatore che sarebbe intenzionato ad accettare l’offerta da parte del club turco. Intanto è tutto fermo, con il Napoli che cerca la formula giusta per lasciarlo andare.

Si tratta

L’Adana Demirspor vorrebbe un prestito gratuito con il Napoli a pagare lo stipendio. Cosa non gradita dagli azzurri, che sembrano intenzionati a lasciarlo partire solo davanti ad un prestito oneroso. Si continua a trattare, intanto per il giocatore si è aperta la possibilità di vederlo come avversario in Champions League per i partenopei.

Infatti, l’Eintracht Francoforte sarebbe entrato di prepotenza nella trattativa e vorrebbe provare ad inserirsi. Nelle scorse settimane il giocatore sarebbe stato anche vicinissimo al Bayer Leverkusen, che però non ha affondato il colpo.

Il Valencia, invece, sembra aver virato su altri obiettivi. Gattuso starebbe scegliendo tra Bakayoko e Zakaria, con lo svizzero che però costa tanto. La Juventus dovrebbe richiamarlo dal prestito al Chelsea, con i londinesi che hanno un diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro. Tanti soldi, troppi per gli spagnoli attualmente. Il Napoli potrebbe sperare dunque fino alla fine in una cessione di Demme proprio in Spagna. Intanto, si aspetta.