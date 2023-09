Demme problema per il Napoli: rifiutata la risoluzione

Diego Demme avrebbe rifiutato la risoluzione del contratto con il Napoli, con un contratto che ora pesa sui partenopei

Diego Demme è ufficialmente un problema per il Napoli. Il calciatore tedesco di origini italiane è sul mercato da almeno due sessioni, con i partenopei che non riescono a venderlo a nessuno. Vuoi per volontà del giocatore, vuoi per mancanza di offerte, vuoi per uno stipendio non propriamente sostenibile.

È infatti di 4 milioni lordi il peso a bilancio di Diego Demme per il Napoli, che ora dovrà trovare una soluzione. Almeno fino a gennaio il giocatore resterà in azzurro, poi all’apertura del mercato si cercherà di impacchettarlo e spedirlo alla prima direzione utile. Ovviamente, calciatore permettendo. Demme sembra deciso a volersi svincolare la prossima estate, per poter decidere da sé il proprio futuro.

Ne ha parlato Giovanni Scotto

Il giornalista de “Il Roma” Giovanni Scotto ha parlato della questione sui propri social. Il giocatore sarebbe intenzionato a far scadere il proprio contratto, per poi scegliere da sé la propria destinazione. Ecco cosa è stato scritto: “Salvo “miracoli”, Diego Demme resta a Napoli. Ieri contatto con l’agente del calciatore, che ha comunicato che al momento non ci sono offerte concrete per il centrocampista. Il tedesco resterà in azzurro ma sarà fuori dal progetto. Ha anche rifiutato la risoluzione consensuale del contratto per poter trovare squadra in futuro da svincolato. Il suo stipendio lordo di quasi 4 milioni peserà sulle casse del club almeno fino a gennaio, quando aprirà la prossima sessione di mercato”.