Demme può salutare Napoli

Demme può lasciare Napoli, dopo esser stato vicino all’addio già la scorsa estate. Il centrocampista ora potrebbe salutare

Demme continua ad essere uno dei calciatori che potrebbero finire sacrificati all’altare del mercato dal Napoli. Il calciatore tedesco, non lo ha mai nascosto, non rientra nei piani di Luciano Spalletti. Il calciatore è in uscita da ormai due sessioni di mercato, tanto che varie squadre si sono già interessate a lui.

In estate la squadra più vicina è stata il Valencia, che però non ha affondato il colpo per il giocatore tedesco. Ora a gennaio potrebbe rinnovarsi l’interesse, con gli spagnoli che non hanno mai smesso di corteggiare il centrocampista.

Gattuso lo vuole

Demme è una richiesta specifica di Gennaro Gattuso. L’attuale allenatore del Valencia vorrebbe il calciatore tedesco per il proprio centrocampo, tanto che nei prossimi giorni potrebbe incontrare il presidente degli spagnoli, Lim, a Singapore per poter avere il via libera sul mercato.

La situazione in estate del Valencia non ha consentito acquisti veri e propri, gli spagnoli sono rimasti quasi totalmente fermi e non hanno fatto colpi grossi, ma ora tutto cambia. L’allenatore italiano in estate aveva puntato anche Politano, senza alcun successo.

Ora a gennaio può esserci l’opportunità di chiudere il colpo Demme con il Napoli, con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli che davanti all’offerta giusta si priverebbero ben volentieri del centrocampista. Al momento il tedesco è tra i giocatori meno utilizzati da Luciano Spalletti, che lo ha mandato in campo soltanto tre volte da inizio stagione.