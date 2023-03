Demme saluta Napoli a fine stagione

Diego Demme, centrocampista classe 1991 arrivato a Napoli per circa 12 milioni di euro, è stato più volte al centro delle possibili trattative in uscita per gli azzurri. Già dalla scorsa sessione di mercato, infatti, il suo futuro sembrava essere lontano dalla maglia azzurra.

Il calciatore appena pochi mesi fa era entrato nel mirino dell’Adana Demirspor che si era presentato alla porta di De Laurentiis con un offerta per il prestito con diritto di riscatto.

Al momento, l’ex Lipsia è legato alla SSC Napoli da un contratto in scadenza a giugno 2024 dunque è possibile che vengano definiti i dettagli della sua permanenza in azzurro nella prossima finestra di mercato per evitare che possa partire a zero l’anno prossimo.

Ne parla anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Anche il rapporto di Demme scadrà nel 2024, però il suo futuro sembra sempre più lontano: una storia già vissuta a gennaio, del resto”.

Insomma, è possibile che Demme torni a giocare in Bundesliga, dove è molto apprezzato, considerando che non trova più il giusto spazio nella rosa del mister Spalletti.