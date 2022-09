Denayer sempre più vicino al Wolverhampton

Ve ne avevamo parlato: Jason Denayer si avvicina sempre più al vestire la maglia del Wolverhampton. Ora cosa farà la Roma?

Si allontana definitivamente il difensore belga dalla Roma. Dopo l’avventura in Francia con il Lione è rimasto svincolato e si è visto accostato a più riprese alle squadre italiane. Prima al Torino, con Ivan Juric che non ne ha voluto sapere, poi alla Roma di José Mourinho.

Tiago Pinto non ha voluto chiudere l’operazione, con il giocatore che si è avvicinato a passi da gigante al Wolverhampton. Il club inglese sembra vicinissimo a chiudere, con l’allenatore Bruno Lage che a più riprese ha parlato dell’operazione.

Bruno Lage parla di Denayer e la Roma…

L’allenatore degli inglesi disse “Vediamo cosa succede” riguardo a Jason Denayer, ma ora sembra esserci quasi la chiusura della trattativa con la Roma che si butterà su altri obiettivi.

Il primo ad avvicinarsi sembra essere Trevoh Chalobah, che è il profilo più gettonato per l’arrivo in inverno. Il difensore centrale inglese del Chelsea potrebbe arrivare in prestito, con i londinesi che hanno aperto a questa possibilità. Vi è anche Victor Lindelof, che però sembra raffreddarsi con il passare del tempo.

Il calciatore svedese classe ’94 è un profilo conosciuto da José Mourinho, con cui ha vinto anche una Europa League, e potrebbe essere la seconda scelta giusta. Ten Haag non lo vede e il giocatore preferirebbe andar via per giocare maggiormente. Secondo voci dall’Inghilterra, in estate anche il Barcellona avrebbe approcciato per il difensore scandinavo salvo poi andare su altri profili.