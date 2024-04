Dendoncker sempre più un mistero, solo dieci minuti giocati con Francesco Calzona

Leander Dendoncker è stato preso in prestito la scorsa sessione invernale. Fino a questo punto, solo 21 i minuti giocati dal centrocampista, appena dieci con Francesco Calzona. L’edizione de Il Mattino del 25 marzo scriveva come il calciatore difficilmente vedrà il campo fino al termine della stagione.

“Da qui alla fine, a meno che non ci siano emergenze, Calzona non lo farà mai giocare. Non è per dispetto sia chiaro, ma è fuori condizione”.

“È rimasto ai margini, si è anche intrattenuto per qualche minuto a colloquio sia con Calzona che con Bonomi, il suo vice, per capire in quale altro ruolo poter essere utilizzato. Non è una questione tattica, è una questione di condizione ma anche di stimoli”.

“L’impressione è che le poche partite giocate fino a qui hanno sbriciolato ogni sua ambizione. Non solo il Napoli non vede l’ora che arrivi alla fine la sua stagione, ma anche il belga conta i giorni che mancano allo sciogliete le righe”.